深圳吸引人才 放寬落戶年齡限制
中國大陸深圳市10日公布人才落戶新規，放寬專業人才落戶深圳的條件，其中以年齡最顯著。像是45歲以下擁有全日制大學學歷及中級專業技術人才，均可由企業直接引進入戶深圳。
中央人民廣播電台報導，廣東省深圳市10日正式公布「深圳經濟特區人才工作條例（草案）」，內容取消深圳現有規定中，有關高層次人才及其配偶在深圳入戶和申辦居住證年齡方面的限制。
報導指出，根據先前規定，高層次人才及其配偶入戶深圳要符合相關年齡條件。如果不入戶深圳，年滿60歲就無法辦理深圳的居住證。但在新的條例中，這一限制被打破。
報導說，這項條例還進一步放寬年輕化、專業化、高技能人才引進深圳的條件。像35歲以下的全日制（學生全天在校上課）大專學歷、45歲以下的全日制大學學歷與中級專業技術人才、35歲以下在深圳參加社會保險3年以上的緊缺類高級工、40歲以下的緊缺類技師等，均可由企業直接引進入戶。
此外，即使高層次人才本人選擇不入戶深圳，其配偶也可直接申辦入戶深圳。
報導指出，與同為一線城市的北京、上海、廣州相比，深圳對高層次人才的態度更開放。1060411
(中央社)
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