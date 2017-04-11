中西主廚聯手出擊 花園大酒店四款甜鹹粽4／17開始預購

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台北花園大酒店端午節粽子4／17開始預購(業者提供)

台北花園酒店今年的粽子很中西合璧！由擁有40年江浙料理經驗的天成飯店集團中餐行政主廚王書年與多次在馬來西亞贏得多項美食節獎牌的台北花園大酒店六國餐廳主廚Shahrom B. Saari (夏隆․沙里)中西主廚聯手獻藝，推出「果乾雞肉香粽」、「無錫排骨肉粽」、「羅漢五穀素粽」，以及「南洋椰糖甜粽」等四款粽子，單顆售價NT$88~NT$188，另有「花園玉粽禮盒」NT$888，四種口味共八入，並附贈實用精美保冷提袋。

無錫排骨粽以經典名菜無錫排骨入粽，創意十足，選用特選子排，加入紹興酒與八角、小茴香、桂皮、冰糖、紹興酒、陳年醬油，細火慢燉，清香荷葉包入長糯米、鹹蛋黃及油潤略帶紅亮色澤的排骨，豐潤軟糯。

果乾雞肉香粽是道地大馬風味。把特選土雞肉用蠔油醃漬後快炒，再將什錦果乾與南瓜子、杏仁等多種堅果加入長糯米熬煮，最後以荷葉包裹餡料與鹹蛋黃，荷葉提升米飯香氣，果乾平衡油膩感，多了爽口滋味。

羅漢五穀素粽以五穀米搭配香菇、豆干、素火腿、菜圃、筍丁等素食餡料，以健康概念為訴求，口感健康兼具，讓人齒頰留香。

南洋椰糖甜粽洋溢異國風情。將長糯米加入椰漿蒸煮，內餡融入椰漿、椰子粉、棕梠糖、黑糖、斑蘭葉、奶油、鹽完美融合，香蕉葉清新淡雅，讓這款粽子微甜不膩。

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(中時)