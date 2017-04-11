活到老學到老 馬公樂齡歌舞班熱情開課
澎湖縣馬公市樂齡學習中心106年第一期的「歌唱藝術舞台魅力」課程，日前在光榮社區活動中心正式開課，馬公樂齡中心主任葉竹林特地前往參與，與學員們一起唱歌同歡。
「歌唱藝術舞台魅力」課程由歌唱藝能推廣協會理事長林麗華及莊嘉慶賢伉儷擔任講師，上課日期為4月7日至6月23日的每週五下午三時至五時，共接受30名學員報名。由於唱歌是非常有益身心健康的一項活動，所以報名情形相當踴躍。
開課時，葉竹林市長也與講師、學員們合唱一首《快樂的出帆》為課程熱鬧開場。
市長葉竹林鼓勵每一位樂齡長者多參與活動，並帶動身邊的親朋好友，不只自己快樂，也要讓身邊的人快樂，大家一起保持青春活力。
課程一開始，講師林麗華便教導學員練氣、尋找發聲位置，使學員們不論幾歲，唱起歌來都能中氣十足。講師並於課程中讓學員輪流上台演唱，一一指導可改進之處，並與同場學員互相交流學習，希望學員們快樂唱歌之餘也能愈來愈進步。
馬公市樂齡學習中心為提供長者有意義的教育學習活動，達到身心靈的健康，特地開辦多元又豐富的課程，除了有宅配課程至各社里的「行動教室」以外，現在也有定時定點的課程，像是剛開課的歌唱藝術舞台魅力班，接下來還有涼傘文化班、樂齡故事繪本系列課程、劇團技藝班等等都將陸續開課，歡迎樂齡鄉親向馬公市樂齡學習中心洽詢報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。