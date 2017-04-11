活到老學到老 馬公樂齡歌舞班熱情開課

澎湖縣馬公市樂齡學習中心106年第一期的「歌唱藝術舞台魅力」課程，日前在光榮社區活動中心正式開課，馬公樂齡中心主任葉竹林特地前往參與，與學員們一起唱歌同歡。

「歌唱藝術舞台魅力」課程由歌唱藝能推廣協會理事長林麗華及莊嘉慶賢伉儷擔任講師，上課日期為4月7日至6月23日的每週五下午三時至五時，共接受30名學員報名。由於唱歌是非常有益身心健康的一項活動，所以報名情形相當踴躍。

開課時，葉竹林市長也與講師、學員們合唱一首《快樂的出帆》為課程熱鬧開場。

市長葉竹林鼓勵每一位樂齡長者多參與活動，並帶動身邊的親朋好友，不只自己快樂，也要讓身邊的人快樂，大家一起保持青春活力。

課程一開始，講師林麗華便教導學員練氣、尋找發聲位置，使學員們不論幾歲，唱起歌來都能中氣十足。講師並於課程中讓學員輪流上台演唱，一一指導可改進之處，並與同場學員互相交流學習，希望學員們快樂唱歌之餘也能愈來愈進步。

馬公市樂齡學習中心為提供長者有意義的教育學習活動，達到身心靈的健康，特地開辦多元又豐富的課程，除了有宅配課程至各社里的「行動教室」以外，現在也有定時定點的課程，像是剛開課的歌唱藝術舞台魅力班，接下來還有涼傘文化班、樂齡故事繪本系列課程、劇團技藝班等等都將陸續開課，歡迎樂齡鄉親向馬公市樂齡學習中心洽詢報名。

(中時)