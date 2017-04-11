澎湖縣2017國立馬公高級中學美術班第23屆畢業美展
澎湖縣國立馬公高級中學美術班第23屆畢業美展，預定於106年4月15日至4月30日在澎湖縣文化局中興畫廊展出，並於4月16日上午10時舉行開幕茶會，屆時歡迎各界愛好藝術的朋友蒞臨指導。
第23屆美術班畢業生：呂婕、周芳蘋、洪育琳、陳薏薈、葉子漩、蕭郁婷、顏子彧、顏玉安、吳朝欽、許育維、陳昱憲等11位同學，在黃添財、謝聰明、王文良、劉桂芬、方崇真五位教師近三年來悉心指導美術術科下，不論在素描、水彩、水墨、設計、書法、綜合媒材等各類藝術上皆卓然有成。
本次展出更精選了各類作品150餘幅，其中不乏在各項比賽中得獎的優秀作品，除了展現學生平日的學習成果外，更顯示出學校對特殊才藝教育的重視及培育本縣藝術人才的用心，並藉以提升整個澎湖地區的藝術水準及文化氣息，歡迎鄉親踴躍前往觀賞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。