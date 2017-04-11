澎湖縣2017國立馬公高級中學美術班第23屆畢業美展

澎湖縣國立馬公高級中學美術班第23屆畢業美展，預定於106年4月15日至4月30日在澎湖縣文化局中興畫廊展出，並於4月16日上午10時舉行開幕茶會，屆時歡迎各界愛好藝術的朋友蒞臨指導。

第23屆美術班畢業生：呂婕、周芳蘋、洪育琳、陳薏薈、葉子漩、蕭郁婷、顏子彧、顏玉安、吳朝欽、許育維、陳昱憲等11位同學，在黃添財、謝聰明、王文良、劉桂芬、方崇真五位教師近三年來悉心指導美術術科下，不論在素描、水彩、水墨、設計、書法、綜合媒材等各類藝術上皆卓然有成。

本次展出更精選了各類作品150餘幅，其中不乏在各項比賽中得獎的優秀作品，除了展現學生平日的學習成果外，更顯示出學校對特殊才藝教育的重視及培育本縣藝術人才的用心，並藉以提升整個澎湖地區的藝術水準及文化氣息，歡迎鄉親踴躍前往觀賞。

(中時)