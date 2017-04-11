2017澎湖島嶼生態與創新旅遊論壇
因應105年10月27日立法院委員陳曼麗國會辦公室召開「與環保團體研商澎湖永續觀光方向」會議中建議事項。及2018為迎向世界最美麗海灣，澎湖國家風景區管理處訂於11、12日假澎湖福朋喜來登酒店B2國際宴會廳舉辦「2017澎湖島嶼生態與創新旅遊論壇」活動。
此外澎管處有鑒綠資源為在地觀光產業最寶貴的資產，特於論壇活動前前往西嶼東昌營區辦理植樹活動。
論壇規劃分成兩階段，第一階段以島嶼生態旅遊為主題，邀請交通部觀光局周永暉局長、中央科學研究院生物多樣性研究中心鄭明修教授、國立台灣海洋大學黃之暘副教授、高雄餐旅大學黃榮鵬教授擔任講座，第二階段以創新旅遊為主題，邀請雄獅旅行社黃信川總經理、醒吾科技大學李銘輝教授、中山大學郭瑞坤教授擔任講座。
(中時)
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