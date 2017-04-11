基隆調和街轉運站工程延宕多年 市民引頸期盼

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調和街轉運站開通示意圖。（交旅處提供）

基隆潮境公園及海科館每逢假日湧入大批人潮，也造成北寧路「車滿為患」情形附近居民引頸期盼的調和街轉運站工程，因私人土地糾紛及水保計畫延宕多年，現在終於稍有眉目，步上軌道。

先前因為調和街地主林永川不滿市府將施工挖起的土方堆放到他的土地上，造成雙方談不攏，引起糾紛，今已達成共識解決。

今天市務會議後記者會基隆市長林右昌表示，目前地界問題已解決且提報水保計畫至新北市農業局審核，會督促交旅處加速計畫進行，並配合海科館明年啟用開幕。

林右昌指出，過去的死結舉凡地界測量鑑定、水保等事情，現都已一一解開。他要求交旅處配合海生館明年開幕啟用，縮短工進並急起直追。

交旅處公共運輸科長黃毅維表示，調和街轉運站已完工就緒，海科館園區內只差海生館尚在趕工，待海生館完工後，轉運站就可以和海科館同步開通，預計最快明年上半年完成。

林右昌說，調和街轉運站共兩期工程，第一期的水土保持變更設計已完成，新北市農業局也同意核備。其次的非都市土地變更編定，還要等取得水土保持的完工證明，再向新北市地政局提出申請。

此外，新增的水保工項在上個月底召開審查會議，設計資料現修正中，預定四月中召開複審。第二期是轉運站體，細部設計書二月中通過審查，交旅處為加速作業期程，會把周邊設施與主體工程拆開進行，盡快提供民眾便捷。

(中時)