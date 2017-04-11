美3航母戰鬥群摩拳 北韓備戰

平壤上周試射飛彈後，原本駛往澳洲的美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群已奉命轉向，前往朝鮮半島海域。然而，北韓態度依舊強硬，在給CNN的聲明中警告，將回應美國鹵莽的侵略行動。

平壤並稱，「目前嚴峻的情勢」證明，北韓發展以核武為核心的自衛與先發制人打擊能力是正當的。而北韓最高領導人金正恩周二參加最高人民會議，為迎接4月15日北韓「國父」金日成冥誕做準備。

一般預料，平壤將在這天，或是4月25日的建軍節試射飛彈，甚至進行第6次核試，而這對耐心有限的川普政府來說，無疑將是跨越紅線的行為。

如今「卡爾文森號」載著5,000名大軍，還有60架軍機，在飛彈驅逐艦「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）與「麥可墨菲」號（USS Michael Murphy，DDG-112），還有飛彈巡洋艦「善普連湖」（USS Lake Champlain，CG-57）號護衛下，直赴朝鮮半島海域。

據韓國KBS電視臺報導，「卡爾文森」號10日已抵達朝鮮半島附近。

「卡爾文森」號隸屬美國海軍第3艦隊，通常部署太平洋東部，3月曾參加模擬攻擊北韓核設施的「關鍵決心」（Key Resolve）美韓軍演。

而韓國《世界日報》則報導， 除了「卡爾文森」號外，美國部署在日本橫須賀的「雷根」（USS Ronald Reagan，CVN76）號核動力航母戰鬥群也將於4月底抵達韓國周邊海域，而准航母級的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦也正在前往相關海域，而這意味美國在太平洋地區航母戰力的一半，最近將出現在朝鮮半島周邊。

此外，韓國《中央日報》10日稱，美國兩個航母戰鬥群將雲集半島周邊，一旦半島有事，將優先參戰。另一方面，「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）戰鬥群近日也在太平洋海域進行了複合式訓練，以全面整合航母戰鬥群。

澳門軍事評論員黃東向東網指出，以往美軍於局勢緊張時，有部署雙航母的前例，而處於臨戰狀態時，便會調遣3航母。他表示，目前還不能確定「尼米茲」的動向，但美軍調派該艦前往西太平洋，主要是減輕「卡爾文森」號的負擔。他表示，「雷根」號仍處於維修狀態，可能會因應局勢加快進度。

而川普才宣布敘利亞政府動用化學武器超越紅線才過一天，就下令空襲敘空軍基地。目前雖然還不清楚美為北韓設下的「紅線」是什麼，但專家大多認為，第6次核試就是美國的第一道紅線。

(中時電子報)