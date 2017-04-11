執行署查封物拍賣 高山茶、一條根全秒殺
行政執行署彰化分署11日上午舉行查封、查扣物品拍賣，85台斤的杉林溪高山茶和數千片「一條根」貼布、藥膏，不到半小時就賣光，為國庫進帳10萬6800元，不少晚到民眾還因撲空大感扼腕。
上午8點半不到，拍賣現場早就已大排長龍，來自南投竹山茶園的杉林溪茶，半斤裝賣價500元，約市價不到4折，買家虎視眈眈，開拍十分鐘就搶光光，連試喝都免了。
上千片的「一條根」貼布單片僅10元上下，總數100多件的瓶罐裝精油霜，則依容量以每瓶80元至200元不等賣出，下殺市價3折以下，半小時內就完售。
彰化分署拍賣執行官指出，在南投竹山經營茶園的負責人，因積欠健保費、牌照稅與監理站罰鍰共14萬餘元，遭強制執行，日前已先拍賣一批30斤茶葉，還款3萬，這次賣得86400元，統計還欠款近3萬元，預計可能還有第三波查封拍賣行動。
另外，「一條根」貼布與精油霜，和運動護腕等拍賣物，則是上月底彰化分署會同日月潭風管處執行淨潭專案，取締掃蕩違法攤販查扣而來，總計查獲4起違法攤商業者，查扣載貨車輛及所載運商品，今天販售這批「一條根」商品，來自其中2名業者，賣得20400元。
(中時)
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