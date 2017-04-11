去蘇聯改西化 平壤高麗飯店改裝重新開幕

平壤市中心的高麗飯店，是北韓接待外國遊客的著名飯店之一。（達志影像/Shutterstock）

據日本朝日新聞報導，北韓首都平壤（Pyongyang）市區著名地標之一：高麗飯店（Koryo hotel），在經歷閉館重新裝潢後，於昨日（4/10）重新開幕。一樓接待大廳和二、三樓公共空間，都全面翻修去除原先濃厚的前蘇聯（USSR）設計風格，改引入歐美西化的現代風格，讓飯店更顯得亮麗和親切。高麗飯店與羊角島國際飯店（Yanggakdo International Hotel）一樣，不僅是接待外國賓客的高級飯店，也是當地菁英階層休憩的場所，飯店大廳供應現煮卡布其諾咖啡，但一杯要價7美元（約214.6台幣），除了外籍遊客，這是當地一種身份象徵。

興建於1985年的高麗飯店，位於地鐵線上的樞紐平壤車站，樓高43層、共有500多間客房，曾是2004年日朝首腦會議的地點。該飯店是由第一代領導人金日成（Kim Il Sung）下令興建，要作為對外宣傳的象徵之一。作為國家象徵的高級飯店，內部設施包含桑拿、游泳池和許多獨有的娛樂設施，最便宜的房間每晚定價在100至120美元（約3,066至3,680台幣）之間。曾於2015年6月，高層客房遭遇祝融之災，一度關閉重新整修。

改裝後的一樓接待大廳地板。（圖/美聯社）

改裝後，高麗飯店一二樓更加寬敞且明亮。（圖/美聯社）

高麗飯店夜晚的外觀。（圖/Nicor@維基百科）

改裝前具有濃濃蘇聯式風格的高麗飯店大廳。（圖/David Stanley@維基百科）

目前平壤有3間接待國際旅客的「高級飯店」，除了高麗飯店外，還有兩間造型奇特的羊角島國際飯店和柳京飯店（Ryugyong Hotel）。羊角島國際飯店位於大同江中的羊角島上，樓高48層、共1,000間客房，頂樓有旋轉餐廳、飯店內則有中日料理和賭場；則北韓最高樓的柳京飯店，在工程嚴重延宕近30年後，於去年底傳出落成完工，這座105層樓的「地標飯店」，何時能投入營運，也成為外媒關注的焦點之一。

(中時電子報)