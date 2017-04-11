共同維護地下水品質 保障資源永續
我們的地球上有70%被水所覆蓋，這些水經過蒸發、凝結、降雨、下雪不斷循環移動，但其中人類可使用的淡水僅佔總水量0.005%。其中，地下水為地球上所佔比例最多之淡水，環保署及環保局長期積極對於地下水品質進行把關，環保署還針對地下水品質制定監測及管制雙層標準。
去年(105)度除管制區域內水質異常外，其餘地下水均無超過管制標準，今年及未來亦將持續進行監測，以確保地下水品質安全。
環保署針對區域性之監測井進行長期監測，環保局對於場置性監測井進行調查，分區管理以提升成效。環保署自91年起持續監測全台地下水品質，為地下用水品質做把關，共監測50種水質項目，監測分析結果皆會公布於網路上「全國環境水質監測資訊網」，民眾可利用以下網址查詢：http://wq.epa.gov.tw/Code/Default.aspx?Water=Gdwater。
澎湖縣政府環境保護局表示，本縣淡水來源多為海水淡化廠，仍有少部分民眾使用地下水資源，為維持民眾使用安全，我們將盡力全力對於地下水品質做好把關，以確保使用地下水之健康安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。