共同維護地下水品質 保障資源永續

我們的地球上有70%被水所覆蓋，這些水經過蒸發、凝結、降雨、下雪不斷循環移動，但其中人類可使用的淡水僅佔總水量0.005%。其中，地下水為地球上所佔比例最多之淡水，環保署及環保局長期積極對於地下水品質進行把關，環保署還針對地下水品質制定監測及管制雙層標準。

去年(105)度除管制區域內水質異常外，其餘地下水均無超過管制標準，今年及未來亦將持續進行監測，以確保地下水品質安全。

環保署針對區域性之監測井進行長期監測，環保局對於場置性監測井進行調查，分區管理以提升成效。環保署自91年起持續監測全台地下水品質，為地下用水品質做把關，共監測50種水質項目，監測分析結果皆會公布於網路上「全國環境水質監測資訊網」，民眾可利用以下網址查詢：http://wq.epa.gov.tw/Code/Default.aspx?Water=Gdwater。

澎湖縣政府環境保護局表示，本縣淡水來源多為海水淡化廠，仍有少部分民眾使用地下水資源，為維持民眾使用安全，我們將盡力全力對於地下水品質做好把關，以確保使用地下水之健康安全。

(中時)