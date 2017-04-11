西藏淪陷了！發現H7N9流感第1例
由於中國西藏自治區衛生和計劃生育委員會公布該區首例H7N9流感病例，這是2013年發現H7N9病例以來，西藏第1例人類感染的通報病例，基於當地可能具環境暴露風險，疾管署宣布，即日起提升西藏自治區旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。
疾管署表示，根據中國大陸公布資料，該名感染個案為41歲男性，今年2月從四川省到西藏拉薩從事活禽交易工作，現住院隔離治療中。
中國大陸這波流感疫情是歷年最多22個省市通報病例，創下5年來新高紀錄；只是近期H7N9病例新增數雖有趨緩，但依往年疫情趨勢推測5月前仍可能持續出現病例；疾管署提醒計畫至中國大陸的民眾與當地台商，務必注意個人衛生、飲食，避免接觸禽鳥與出入活禽市場，以降低感染風險。
目前針對人類新A型流感疫情，中國江蘇省、浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、江西省、福建省、湖北省、廣西壯族自治區、河南省、貴州省、四川省、山東省、上海市、北京市、重慶市、遼寧省、雲南省、甘肅省、西藏自治區、河北省與天津市旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert）。
(中時)
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