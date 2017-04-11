疊疊不休 老少熱愛疊杯找樂
快速套疊杯子，享受快感！2017年世界競技疊杯運動錦標賽14日在高雄登場，這個老少都熱愛的競賽風起雲湧，將有年紀4歲到90歲的長者一起競技比速度。
南成國小一年級的方智玄已征戰國內外大小比賽，在韓國、新加坡國際賽摘冠，陳奕心是新上國小三年級，兩年來屢獲佳績，獲得全國多次亞軍殊榮。
兩人從小學習疊杯，樂在其中，精進的技藝，快速疊套杯子，雙手彷彿魔幻一般神奇。
方智玄5歲起就學疊杯，因為好奇培養出興趣，每天投入1、2個小時的練習，屢戰屢勝，也讓他原本怯懦的膽識變得從容不迫。
中華競技疊杯運動推廣協會總執行長陳建川今天表示，疊杯運動越來越興盛，因為溫和易入門，獲得各年齡層的喜愛，不受空間和環境限制，隨手自得其樂。
2017年世界競技疊杯運動錦標賽將有4 歲到90歲的參賽者，他們都身經百戰，這次競賽將再挑戰自己的極限。
陳建川指出，疊杯菁英陣容中，楊筑鈞已刷新過15次世界紀錄，是亞洲第一人以不分齡３冠后，被譽為「全世界疊杯最快的女生」。她將在這次的錦標賽中亮相，大顯身手讓大家見識她高超的技藝。
2017年世界競技疊杯運動錦標賽14日起3天在高雄師範大學舉行，共有日、菲、星、馬等國家好手約500人一決高下。1060411
(中央社)
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