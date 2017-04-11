長輩自製愛心皂義賣 響應籌建失智家園

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嘉義縣中埔鄉隆興長青活力站長輩特別自製愛心皂義賣，響應天主教中華聖母基金會籌建全國首座的「社區型失智症複合式照顧家園」，也呼籲各界伸援，讓家園順利啟用。

天主教中華聖母基金會今天表示，根據嘉義地區65歲以上人口12萬8502人（截至去年12月底），推估8％失智盛行率，失智人口為1萬280人，對照目前可提供失智症照顧的後送資源，相當缺乏。

中華聖母基金會籌建「社區型失智症複合式照顧家園」，將提供失智症團體家屋、日間照顧、夜間住宿、居家服務、照顧技巧培訓等服務，建構專業、創新的失智症者複合式社區型照顧，預計明年7月開辦。

中埔鄉隆興長青活力站長輩親手製作愛心皂義賣，協助籌募經費，其中90歲劉姓阿公的妻子也罹患失智症，雖然有子女分擔照顧，但看到妻子病情及照顧家人的苦，深深體會失智照顧是一條漫長的路。

另一位阿嬤說，老鄰居也罹患失智症，晚輩辭去工作專心照顧，不僅很難獲得喘息，經濟壓力也大。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，基金會承辦長青活力站服務，陪伴長輩在地健康老化，看到他們進一步「將活力化為助力」，透過愛心皂製作，強化身體機能、找到自信，還能幫失智症者照顧籌募經費，令人感動。1060411

(中央社)