長輩自製愛心皂義賣 響應籌建失智家園
嘉義縣中埔鄉隆興長青活力站長輩特別自製愛心皂義賣，響應天主教中華聖母基金會籌建全國首座的「社區型失智症複合式照顧家園」，也呼籲各界伸援，讓家園順利啟用。
天主教中華聖母基金會今天表示，根據嘉義地區65歲以上人口12萬8502人（截至去年12月底），推估8％失智盛行率，失智人口為1萬280人，對照目前可提供失智症照顧的後送資源，相當缺乏。
中華聖母基金會籌建「社區型失智症複合式照顧家園」，將提供失智症團體家屋、日間照顧、夜間住宿、居家服務、照顧技巧培訓等服務，建構專業、創新的失智症者複合式社區型照顧，預計明年7月開辦。
中埔鄉隆興長青活力站長輩親手製作愛心皂義賣，協助籌募經費，其中90歲劉姓阿公的妻子也罹患失智症，雖然有子女分擔照顧，但看到妻子病情及照顧家人的苦，深深體會失智照顧是一條漫長的路。
另一位阿嬤說，老鄰居也罹患失智症，晚輩辭去工作專心照顧，不僅很難獲得喘息，經濟壓力也大。
中華聖母基金會執行長黎世宏說，基金會承辦長青活力站服務，陪伴長輩在地健康老化，看到他們進一步「將活力化為助力」，透過愛心皂製作，強化身體機能、找到自信，還能幫失智症者照顧籌募經費，令人感動。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。