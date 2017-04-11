婦偷情初戀情人 子撞見用手機偷拍

婦人與30年前的初戀情人重逢並「愛愛」，竟被兒子撞見並用手機偷拍；婦人憂兒不理她，稱遭初戀情人性侵並提告。台北地檢署調查後認為婦人非遭性侵，今對男子做出不起訴處分。

檢方調查，這名婦人年近半百，透過網路找到30年前的初戀男友；兩人見面後相談甚歡，並相約高歌；歡唱結束後，婦人帶初戀情人到其開設的公司倉庫，發生性關係。

婦人的兒子聽到奇怪的聲音，跑去倉庫查看，發現母親與這名男子正在親熱，趕緊拿出手機偷拍；婦人了解兒子對此事十分不諒解，更擔心愛子不理她，因此辯稱遭初戀情人下藥及性侵。

然而，北檢調查相關證據後，認為男子並未性侵婦人，因此對他做出不起訴處分。1060411

(中央社)