蔡正元：李俊敏善意反被罵掮客

我要評比

中國國民黨政策會執行長蔡正元今天表示，前特助李俊敏願意代為送信，但李凈瑜選過立委，顯然不是普通的救夫的女人；李俊敏的善意反被罵掮客，政治慾望扭曲人性，莫過於此。

民主進步黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留，其妻李凈瑜昨天說，蔡正元前特助李俊敏來找她時，讓她感到威脅、利誘並恐嚇。

蔡正元下午在臉書發文表示，李明哲寫了信，透過海協會找人要轉交給李凈瑜，海協會4月5日找上李俊敏幫忙轉交信件。

蔡正元說，李俊敏打電話給李凈瑜的朋友鄭女士，4月7日李凈瑜打電話約李俊敏在台北市永吉路咖啡廳見面，李凈瑜讀完李明哲的信，也收下PDF檔的信件，現場李凈瑜還找人全程錄影。

他表示，4月7日李凈瑜主動打電話給李俊敏，談了2個小時，「李太太擔心如果低調救丈夫，會失去要高調聲援的朋友」。

蔡正元說，李俊敏曾為了替台灣的軍隊探取解放軍情報，被中共關27年，曾被拔光指甲、燒光頭髮、關水牢酷刑1年、無光黑牢3年，絕不屈服，但仍然渴望可以寄出家書。

他表示，就是這種心情，李俊敏願意代為送信，但李凈瑜選過立委，顯然不是普通的救夫的女人；李俊敏的善意反被罵掮客，政治慾望扭曲人性，莫過於此。1060411

(中央社)