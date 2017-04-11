13日下午萬安演習 高鐵苗栗、台中、雲林及嘉義配合管制

我要評比

台灣高鐵公司為配合13日下午1時30分至2時在中部地區舉行的萬安40號演習，高鐵的苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站，聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，請前往高鐵苗栗、台中、彰化、雲林及嘉義各站搭車的旅客提前到站，避免延誤既定行程。

13日（周四）下午1時30分至2時演習時段，旅客請配合站務人員引導，於車站稍候。

(中時)