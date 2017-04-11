高市小港醫院、勞工局 合辦職災預防研討會

高市立小港醫院今日舉辦職災預防研討會，期盼提升勞工朋友安全就業環境。（柯宗緯翻攝）

勞動節前夕，今日小港醫院、高醫與高雄市勞工局合辦「職災勞工職業傷病防治與職業重建研討會」，期待提升職業安全衛生管理人員及從事勞工健康服務醫護人員等，平日在事業單位內第一線接觸職災勞工者的專業知能。

勞工局副局長李煥熏指出，勞工在重複性作業過程中，恐因工具不良、動線不佳或安全防護不足等原因，直接或間接影響個人健康；勞工局致力於宣導職業災害預防，並協助事業單位職安衛管理改善就業環境，營造健全與友善勞動環境，減少職業災害發生。

小港醫院醫秘莊捷翰表示，勞工是相對弱勢，應優先保障其權益。而有關勞工安全、職災復健及申請救助等，需仰賴各公司廠護及工安人員協助，衷心期盼這場研討會有助於聽者未來在工作上協助雇主及勞工。

高醫體系職業醫學陣容堅強，職業醫學專科醫師約10位，包括目前借調衛福部擔任次長何啟功、現任台灣職業醫學會理事長莊弘毅，及小港醫院職業病科主任林文一、復健科主任李佳玲等，為勞工健康做第一線把關。

上午的講題著重在職業傷病防治的相關知識，除了莊弘毅醫師的團隊張郁婧職災個管員介紹職業傷病防治中心的工作服務重點外，林文一主任介紹職業病鑑定的概念，也由於骨骼肌肉傷病影響勞工的職能甚巨，李佳玲主任介紹職業性骨骼肌肉疾病之預防措施與實務。

下午的講題著重在職業傷病後的職業重建，高雄市勞工局職業重建科陳美金職災個管員宣導職災勞工之權益，李佳玲主任的職業重建團隊的彭詩晴及簡芳伶治療師則介紹職業災害勞工職業重建服務，包括工作強化、職務再設計及職業輔導評量。期待今天的研討會能建立跨單位之合作共識，以照顧大高雄地區的勞工們。

(中時)