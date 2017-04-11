延誤沒1hr免賠！一覽機票超賣法規

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機票超賣，航空公司賠償法規一覽（圖/shutterstock提供）

美國聯合航空（United Airlines）周日因超賣機位不夠讓自家員工上機，抽選4名乘客讓位，其中一名男性乘客不願配合，航警竟以粗暴方式強拖下機，致其臉部受傷濺血，事件引發輿論撻伐。根據規定，航空公司可以超賣機位，但若造成乘客無法上機，一定要給出賠償，究竟「超賣機位」賠償規範是如何？美國交通部《Department of Transportation》記載非常清楚。

●自願放棄機位

對於機票超賣時自願放棄機位的乘客，美國交通部並無規定賠償金額。在一般狀況下，航空公司會與乘客溝通，贈送免費機票或交通折價券等。

●非自願放棄機位

美國聯邦政府規定，對於非自願性放棄機位的乘客，航空公司有責向他們報告超賣情形、被選為須放棄機位對象的原因，以及作出賠償。至於賠償金額，則視延誤時間決定，以下為美國聯邦政府，對於因超賣而權益受損乘客的賠償規範↓

1.若航空公司安排乘客轉搭另一航班，在延誤1小時內抵達目的地，可不予賠償

2.抵達目的地延誤1至2小時（國內航班）或1至4小時（國際航班），航空公司須支付2倍單程票價的賠償金，最高賠償675美元（約新台幣20,683元）。

3.航空公司若延誤旅客2小時（國內航班）或4小時（國際航班）以上，須賠償4倍單程票價，最高為1350美元（約新台幣41,367元）。

4.乘客除可拿舊機票安排其他班機，還可向超賣的航空公司申請「非自願退款」。

5.若乘客在原有班機曾支付額外款項（如托運行李），但轉搭的班機並無提供那些服務或再次收費，超賣的航空公司須退還乘客款項。

(中時電子報)