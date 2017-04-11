指美國侵略 北韓：將強硬回擊
新華社11日引述朝中社10日報導稱，北韓外務省發言人表示，美國侵略北韓的行動已達到危險階段，警告將予以回擊。
發言人對朝中社發表談話時表示，北韓注意到美國突然把航母戰鬥群駛往朝鮮半島水域，如果美國選擇「先發制人打擊」或「清除領袖部門」等軍事選項的話，北韓將予以回擊。
發言人指出，川普政府接連將戰略打擊手段引入半島，但北韓絕不會乞求和平，將超強硬對抗招惹北韓者，以強大力量守衛自身。對於由此釀成的災難性後果，美國將負全部責任。
北韓人民軍總參謀部發言人10日也強烈譴責，美國對北韓和韓日等使用雙重標準。美國對於南韓所說的「可以打擊北韓全境」等挑釁言論一言不發，卻每當北韓進行軍事訓練時，就冠上挑釁和威脅的罪名，美國人的雙重標準和兩面主義不容忽視。
美國第三艦隊下屬的卡爾·文森航母戰鬥群日前離開新加坡，改變原定駛往澳洲的任務計畫，轉而前往西太平洋朝鮮半島附近水域展開行動。
(旺報)
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