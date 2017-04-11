喊20年草案終出爐！台鐵危險津貼最高3千

喊了20幾年的台鐵危險津貼草案終於出爐了！台鐵在4月6日送出，交通部也在昨送行政院人事總處報核中。台鐵危險津貼將分成常態性與非常態性請領，常態請領又分3等級，最高每月3000元，依次為1800元及1200元，除了依據工作危險性質，並參考軌道路線傷亡率分級，總額每年近1.65億元。

台鐵人事室說明，3月22日由立委主持，台鐵企業工會與台鐵、交通部及行政院人事總處協商營運獎金併專業加給、危險津貼事宜，人事總處指示台鐵應分級發給危險津貼。

台鐵表示，草案依據工作危險性質，如會接觸高壓電、經過軌道路線、工作環境空氣品質不佳、吸入粉塵過多、狹小空間作業等，都會納入考量，並會參考過去30年各軌道路線傷亡率，以此分3級每月常態性請領，依次為3000元、1800元及1200元。非常態性請領則視個別人員依接觸危險工作的小時數，計算請領多少危險津貼。

另外，台鐵也參考北捷及高捷危險加給發放方式，台鐵指出，北捷人員最高每月發給危險加給2000元，高捷最多核准請領1000元，但如果當初請領申請超過1000元，會派員到工作現場改善環境，降低危險因子。

依據前述3月22日協商結果，行政院必須在4月25日以前正式核定營運獎金併專業加給及危險津貼核定表，否則台鐵工會將在520前發起警告性罷工，於非連續假期、離峰時間及台高鐵轉乘站，發動台鐵列車停駛。

(中時)