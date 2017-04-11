考大學要修哪些課 108年公布課程輔導表

高中新課綱預計107學年上路，教育部11日表示，108學年將公布課程諮詢輔導參考表，讓高中生瞭解各大學學群注重的部訂必修和選修課程，以提早規劃修課。中央社記者許秩維攝 106年4月11日

高中新課綱預計107學年上路，教育部今天表示，108學年將公布課程諮詢輔導參考表，讓高中生瞭解各大學學群注重的部訂必修和選修課程，以提早規劃修課。

為瞭解大學18學群招生選才方向和高中新課綱與適性學習的關連性，教育部委託暨南大學建置線上問卷，於去年12月28日至今年1月9日，針對全國69所、共2001個院系的系主任或負責招生事務的人員進行調查，共有1782個系回覆問卷。

針對高中新課綱部訂必修學習科目，調查指出，國文和英文是所有學群重視度較高的第1名科目，資訊科技和生活科技分居2、3名，分別有12、11個學群重視度較高，反映語文和閱讀能力是共通的基礎學力，資訊和生活科技則反映大學端看重學生運算思維、邏輯思考和動手能力。

在加深加廣選修課程上，調查顯示，大學端明顯呈現各系屬性的選才特色，如資訊學群前2名是進階城市科技與科技跨科專題實作，大眾傳播學群則看重藝術跨科課程。

未來大學選才將參採高中學習歷程，調查也發現，外語學群看重學生的語文檢定證明，社會心理學強調自傳、讀書計畫、服務學習等，大眾傳播學尋看重學習作品或競賽表現，同樣反映選才特性。

教育部高教司副司長朱俊彰指出，這是第一次大規模調查學群選才和高中課程的關聯性，希望彙整各學群主要注重的部訂必修和加深加廣選修課程，預計108學年公布「大學18學群與高中課程諮詢輔導參考表」，除了提供學校作為開課參考，學生也能提早規劃需要修習的相關課程。

大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華也表示，各大學參採的課程可能類似，也可能有一些差異，因此未來將規劃各系提前兩年公布大學入學的參採方式，如考科和必選修課程，讓學生在高二開始上分科科目前先行知道，以便修讀相關課程，而最後參採標準和招生名額則留待簡章公布。1060411

(中央社)