金獎高粱酒 現買賺很大

金門酒廠董事長黃景舜（圖）11日公布獲世界烈酒大賽金獎的同級酒基新品，感謝金門批售商戶對促銷金酒的貢獻；特別的是，這項專屬酒品可寄存在金酒，3年後領回時價值將超過新台幣4萬元。中央社記者黃慧敏攝 106年4月11日

金門酒廠11日公布獲世界烈酒大賽金獎的同級酒基新品，感謝金門批售商戶對促銷金酒的貢獻；特別的是，這項專屬酒品可寄存在金酒，3年後領回時價值將超過新台幣4萬元。中央社記者黃慧敏攝 106年4月11日

金門酒廠董事長黃景舜（右）11日公布獲世界烈酒大賽金獎的同級酒基新品，感謝金門批售商戶對促銷金酒的貢獻；特別的是，這項專屬酒品可寄存在金酒，3年後領回時價值將超過新台幣4萬元。中央社記者黃慧敏攝 106年4月11日

金門酒廠今天公布獲世界烈酒大賽金獎的同級酒基新品，感謝金門批售商戶對促銷金酒的貢獻；特別的是，這項專屬酒品可寄存在金酒，3年後領回時價值將超過新台幣4萬元。

為了感謝金門地區批售商戶（俗稱「菸酒牌）去年一整年為金酒公司持續百億輝煌業績的貢獻，金酒今天舉行「激勵金門地區批售商戶促銷活動方案」專屬新品發表會，宣布去年9月1日到11月30日促銷活動期間，批售金額達批售品項總金額80%以上的菸酒牌，就可以新台幣8800元價購市值達2萬4000元以上的促銷活動專屬酒品「12公升典藏珍品雙金紀念酒」一罈。

金酒董事長黃景舜指出，這次的專屬酒品是採用在2016年美國舊金山世界烈酒大賽，獲得金獎殊榮的3年優質56度金酒典藏珍品同級酒基灌裝；特別的是，這罈酒可免費寄儲在金酒公司3年，期滿後，將附贈窖藏證書；到時領回的酒品酒基年份已達6年，若依照金酒公司5年酒基的陳年高粱酒市價計算，市值將超過4萬2000元以上。

金酒表示，這次銷售採取以儲酒券為購買憑證方式，批售商戶完成價購作業90天後，就能辦理酒券轉讓或酒品提領，以提高批售商戶銷售的便利性。

黃景舜指出，為了穩定市場盤價，金酒自104年起採取「總量管控」、「量縮價穩」的營銷策略；105年度地區批售總金額達27.88億元，雖比104年度批售總額減少1.52億元，但按月計算批售品項數量與盤價間的獲利金額（即權利金），105年度每張批售卡權利金約可達2萬1500元以上，與104年度相比較，成長幅度達155.23%，可見銷售策略調整已達預期成效。

因此，黃景舜說，這次激勵方案「未演先轟動」，詢問電話繹不絕。金酒福利委員會副主委陳尚智也表示，對這款新酒品有信心，

金酒表示，這次的專屬酒品具有一定的市場價格，將利潤空間合理回饋給菸酒牌，希望能讓整體金門高粱酒市場朝良性經營發展，不以削價競爭為手段；呼籲各批售商戶秉持「好酒賣好價，互利你我他」的精神，讓金門高粱酒「酒符其值」。

「典藏珍品雙金紀念酒」以瓷罈裝盛，對酒液催陳效果，經長時間存放後，口感更加細緻溫醇。瓷罈主色調為大紅色，正面主視覺延續具金酒與中華象徵的雙龍圖騰，「福」字選用自古象徵帝王色彩的黃色，飾以舞躍龍騰圖案，象徵鴻運高照。（飲酒過量有害健康，喝酒請勿開車） 1060411

(中央社)