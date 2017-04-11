冰后淺田真央閃電引退 日媒頭版表感激

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日本前世界花式滑冰錦標賽金牌淺田真央，昨天突然宣布退休震撼全國，日本報紙與電視台今天在頭版報導這則新聞，向她表達全國人民的謝意。

法新社報導，26歲的淺田真央昨晚在官方部落格宣布將高掛冰鞋，各大電視台紛紛在螢幕快訊報導。淺田真央曾在2008年、2010年與2014年贏得3面世界錦標賽金牌。

日本放送協會（NHK）今早在頭條新聞報導淺田真央引退消息，擠下朝鮮半島發生的地緣政治緊張局面。

日本各大報紙與體育報都在頭版報導淺田真央退休消息，體育報在內頁下了感激淺田真央的標題，像是「謝謝妳，淺田」、「謝謝妳，親愛的淺田」。

中央政府派出最高發言人菅義偉，在例行早上記者會回應此事。

日本內閣官房長官、首相安倍晉三的左右手菅義偉說：「她很聰明地引退。」菅義偉說：「她是難得受到許多粉絲長期愛戴的運動員。」

淺田真央在2010年溫哥華冬季奧運不敵南韓金妍兒（Kim Yu-Na）屈居銀牌，她從未在奧運鍍金，但絲毫不減粉絲對她的仰慕。

負責籌辦2020年東京奧運的奧運大臣丸川珠代（Tamayo Marukawa）說：「她無法在奧運奪金，但她本身就像金牌般閃耀。」（譯者：中央社張曉雯）1060411

(中央社)