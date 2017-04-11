王世堅送甘地傳 盼柯文哲救救自己靈魂
台北市長柯文哲今天赴議會進行施政報告前遭議員杯葛，議員王世堅提到，柯文哲為求連任，已變政客、小丑，並準備「甘地傳」送給柯文哲，希望他研讀反省，救救靈魂。
台北市議會下午舉行「第5次定期大會」，柯文哲率領局處首長列席備詢。柯文哲進行施政報告前，遭藍綠議員杯葛，讓柯文哲無法上台報告，柯文哲僅能坐在位置上聽藍綠議員表達意見。
王世堅說，柯文哲為連任，近期轉移施政不力焦點，且還變本加厲炒議題、耍嘴皮，柯文哲日前到國外參訪時先提「去蔣化」，還到甘地紀念館，扯甘地是「印度版的白色力量」。
王世堅說，柯文哲自大、無知、粗鄙，這樣的比喻對「甘地是一種褻瀆」，且柯文哲還在國外批評其他國家，像泰國、馬來西亞等問題，且還數落香港沒選舉，但「中國大陸一樣沒選舉」，柯文哲卻沒批評，還提兩岸一家親。
王世堅表示，柯文哲毫無人文素養，像甘地有偉大胸懷，柯文哲則是在詆毀別人國家，甘地有句名言「人是思想的產物，心中所想就變成什麼樣的人」，柯文哲現在只想到連任、權位，已變成權謀政客和小丑。
王世堅最後準備一本「甘地傳」送給柯文哲，希望柯文哲好好研讀反省，「救救自己的靈魂」。柯文哲則是派幕僚收下書籍。1060411
(中央社)
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