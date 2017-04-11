農會選舉涉賄 檢調34路大具搜索約談
新北地檢署獲報，板橋區農會理事長選舉涉及綁樁、買票，今天指揮調查局北機站兵分34路搜索，並約談廖姓理事長等36人說明。
新北檢日前接獲線報，指稱廖姓、郭姓及徐姓男子等人，為參選新北市板橋區農會第18屆理事長、常務監事及理監事，涉嫌向會員代表以新台幣100萬元現金及高價洋酒進行綁樁、買票。
新北檢指出，線報指出3人並於3月1日理、監事選舉投票前，招待多名會員代表餐宴多次，要求會員代表於3月2日理、監事選舉時，依指示投票予廖男陣營所推舉的特定理、監事人選，事後廖男及郭男於3月10日順利當選理事長、常務監事，涉犯農會法相關規定。
新北檢檢肅黑金專組檢察官陳旭華，偵辦板橋區農會賄選案件，今天指揮北部地區機動工作站，前往廖男辦公室及住居所共34處實施搜索，並傳喚被告廖男等共36人。1060411
(中央社)
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