嘉義縣議長盃桌球賽 逾1400人參加
嘉義縣2017議長盃桌球賽今天由縣長張花冠和議長張明達舉行開球典禮，今年參賽人數多達1400多人，還有遠道而來國手，為嘉義地區最具規模年度桌球賽事。
2017議長盃桌球賽4月9日至12日在朴子市縣立體育館開打，今年有國小三至六年級、國中、機關團體及社會組等男女組、78隊報名參加，議長盃提供小選手競賽舞台，對提升嘉義縣整體桌球實力加分不少。
嘉義縣議長盃桌球賽2007年開辦，參賽隊伍從第1年的61隊679人，一路增加到2017年的78隊1408人，今天舉行開幕式，張花冠、張明達、副議長陳怡岳、朴子市長王如經等人到場為選手們加油打氣。
張花冠說，議長盃桌球賽的隊伍和人數1年比1年多，大家難得有時間和機會聚在一起，利用桌球比賽可以和老朋友見面，以球會友，熱絡彼此情誼。
張明達指出，議長盃桌球賽不僅鼓勵全民培養正當休閒及增進情感交流，重要的是要培養桌球運動成為全民運動，同時提升桌球選手競爭力，今年社會組就有來自台北、屏東的國手，議長盃賽事已受到全國桌球界肯定。1060411
(中央社)
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