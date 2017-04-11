香蕉藏追蹤器 偷蕉賊栽了！

我要評比

近來香蕉價格居高不下，偷蕉事件時有所聞。今(11日)清晨5時許，旗山區黃姓及張姓蕉農報案，位在美濃區清水里清水段蕉園，遭偷割香蕉5串，警方啟動衛星定位防竊追蹤器系統，顯示香蕉在旗山區福安里永福街2巷內。

警方循著訊號前往搜查，當場查獲贓物香蕉5串，偷蕉賊40歲李姓男子一臉驚嚇，原來他偷的香蕉內藏機關。警訊後，將他依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，香蕉最貴時每斤破百元，現在價格降下來，每斤仍有5、60元，引起宵小覬覦，所以結合新科技，利用《防竊追蹤器》護農專案，安裝於香蕉內，讓竊嫌行蹤無所遁形。

(中時)