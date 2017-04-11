蘇花工安意外 工程宣布停工

蘇花公路149.7公里的刷坡工程傳出工人墜落意外，工程今天停工一日。（張祈翻攝）

蘇花公路149.7公里的刷坡工程傳出工人墜落意外，今天進行施工工區安全檢查，全面停工一日。（張祈翻攝）

一個月內2起工安意外！上（3月）月19日台東南橫公路一名22歲溫姓垂吊工人進行邊坡工程時，不幸自40公尺高摔落，頭部重創送醫不治。昨（10）日蘇花公路邊坡工程也傳出吳姓工人因掛繩索斷裂，自30公尺處墜落地面，同樣傷重不治。蘇花公路、中橫公路等相關單位今天進行施工工區安全檢查，宣布全部施工暫停1天。

台灣因板塊運動與颱風等因素，造成山坡地的不穩定狀態，公路局也不定期進行邊坡整治，因工作區域常是90度陡坡及土石鬆落處，工人僅以安全繩一路從地面盤攀爬自施工處，也因此有「蜘蛛人」的稱號，屬於高危險性工作。

蘇花公路149.7公里的刷坡工程，昨（10）日下午5時許，一名吳姓工人準備收工向下方移動時，疑似因固定身體的安全母索斷裂，從約30公尺高度墜落地面，因頭部重創當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。

公路總局第四區養護工程處指出，包括蘇花公路、中橫公路等今天皆進行施工工區安全檢查，目前南澳工務段已要求工地停工，除了詳細檢討事故原因，也會全面檢視各項防護設備。由於台灣多處山坡面岩盤破碎且幾近垂直，施工困難、危險性高，施工人員難以招聘，目前該處上邊坡經搶修已完成約90%，待完成調查及改善後再復工。

(中時)