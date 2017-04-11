蛋餅只賣2塊錢 早餐奶奶25年不漲價

我要評比

中國大陸浙江省衢州市有個被孩子們稱為「早餐奶奶」的84歲毛奶奶，25年來，她的早餐包括土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿一直都只賣人民幣5毛錢（約新台幣2元），從來沒漲過價。

大陸新民網、浙江新聞網日前報導了「早餐奶奶」的故事，不少媒體今天都轉載報導這個故事。許多網友按讚說，「社會正能量」；也有網友說，「奶奶長命百歲，錢還是要漲點的」。

報導說，84歲的毛奶奶每天清晨到當地小學門口賣早點。25年來，她親手做的石磨豆漿、土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿，始終沒漲價，一直都只賣5毛錢。

孩子們親切地稱她為「早餐奶奶」。老人說，看到這些孩子自己就高興，只要身體允許，這個早餐攤會一直擺下去。1060411

(中央社)