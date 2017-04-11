蛋餅只賣2塊錢 早餐奶奶25年不漲價
中國大陸浙江省衢州市有個被孩子們稱為「早餐奶奶」的84歲毛奶奶，25年來，她的早餐包括土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿一直都只賣人民幣5毛錢（約新台幣2元），從來沒漲過價。
大陸新民網、浙江新聞網日前報導了「早餐奶奶」的故事，不少媒體今天都轉載報導這個故事。許多網友按讚說，「社會正能量」；也有網友說，「奶奶長命百歲，錢還是要漲點的」。
報導說，84歲的毛奶奶每天清晨到當地小學門口賣早點。25年來，她親手做的石磨豆漿、土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿，始終沒漲價，一直都只賣5毛錢。
孩子們親切地稱她為「早餐奶奶」。老人說，看到這些孩子自己就高興，只要身體允許，這個早餐攤會一直擺下去。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。