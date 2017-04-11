大學學群重視必修科目 資訊生活科技竄起

教育部今天公布大學學群選才和高中適性學習調查，國、英仍是各學群重視必修科目首位，但資訊科技和生活科技異軍突起分居2、3名，數學科僅排第4名。

為瞭解大學18學群招生選才方向和高中新課綱與適性學習的關連性，教育部委託暨南大學建置線上問卷，於去年12月28日至今年1月9日，針對全國69所、共2001個院系的系主任或負責招生事務的人員進行調查，共有1782個系回覆問卷。

針對高中新課綱部訂必修學習科目，調查指出，國文和英文是所有學群重視度較高的第1名科目，資訊科技和生活科技分居2、3名，分別有12、11個學群重視度較高；在加深加廣選修課程上，大學端明顯呈現各系屬性的選才特色，如資訊學群前2名是進階城市科技與科技跨科專題實作，大眾傳播學群則看重藝術跨科課程。

未來大學選才將參採高中學習歷程，調查也發現，外語學群看重學生的語文檢定證明，社會心理學強調自傳、讀書計畫、服務學習等，大眾傳播學群看重學習作品或競賽表現，同樣反映選才特性。

教育部次長蔡清華表示，國文和英文是大家共同認為大學會看重的科目，顯示語文和閱讀能力是共通的基礎學力，但排在之後的卻不是傳統學科，反而是資訊和生活科技，也顯示大學端看重學生的運算思維、邏輯思考和動手能力。

教育部中小學師資課程教學與評量協作中心規劃組長李文富也表示，問卷以5分制讓受訪者評比，3分以上算是重視或關聯性高，從加深加廣學科和學習歷程表現來看，都反映學系取才特性，雖然如重視服務學習的學群僅有3個，但在社會心理、教育學群就重視度很高，藉由調查結果，也可以讓高中師生知道各學群重視的課程或項目。

傳統認為國、英、數是大學主要重視的學科，但這次數學僅有10個學群重視度較高，只排第4名。教育部高教司副司長朱俊彰指出，文史哲等其他8個學群對數學科重視度相對較低，可能會影響招生參採的方式，例如參採比重較低，但不一定會完全不參採。1060411

(中央社)