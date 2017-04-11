白曉燕案20周年　侯友宜開講《刑案人生Part2》

我要評比

新北市副市長侯友宜將開講「刑案人生Part2」。（葉書宏翻攝）

白曉燕案即將屆滿20周年，新北市板橋生活講座於4月12日晚間7點在板橋區公所6樓禮堂，邀請當年負責緝捕陳進興的新北市副市長侯友宜來開講「刑案人生Part2」。

20年前藝人白冰冰之女白曉燕遭陳進興等人綁架撕票，命案震驚社會，後續更衍生出許多刑案，成為台灣司法史上重大案件。今年4月14日白曉燕案屆滿20周年，周年前夕板橋區公所特別邀請侯友宜開講，親自剖析當年追緝、與歹徒周旋的過程，想知道警匪之間如何鬥智鬥力，您絕不可錯過！

更多「新北知識充電站─板橋生活講座」精彩課程，請至板橋區公所全球資訊網查詢(http://www.banqiao.ntpc.gov.tw)或電洽（02）29686911轉501。

(中時)