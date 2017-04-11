未來大學選才採計，數學失寵、資訊科技攀升

教育部次長蔡清華（中）等人公布對大學招生主管進行的調查結果。（林志成攝）

110年起，大學招生選才標準有所轉變！教育部對全國69所大學2001個系組調查發現，在總共18個大學學群中，每個學群未來招生時都很重視考生國文及英文的能力，資訊科技、生活科技能力分居3、4名，數學能力則落到第5名。

過去大學校系招生採計時，國文、英文及數學是最基礎科目，但從這次調查發現，因為時代改變，大學招生的標準也跟著調整，考生國文、英文能力依然非常重要，但數學能力受重視程度大幅滑落，反倒是資訊科技能力可能成為考生進大學的重要門檻。

12年國教新課綱將從107年上路，第一批適用的學生在110年要升大學，教育部因此對全國69所大學的2001個系組的主任及招生主管進行調查，問他們未來招生時會看重學生哪些能力，最後回收了1782份，回收率89％。

教育部次長蔡清華表示，從這份調查發現，未來大學端的選才重點，並非如以往傳統社會所認知，只看重國文、英文、數學、自然、社會等學科，相反的，大學端除了重視學生基礎學力外，更看重許多「非考科」及跨領域、專題、實作等類型課程。

「我比較訝異的是，未來大學招生時，考生數學能力受重視的程度大幅滑落。」蔡清華表示，過去大學校系招生幾乎都要看國文、英文及數學成績，但未來很多學群可能不是那麼重視考生數學能力，反倒是資訊科技能力變得相當重要。

教育部將大學科系分成18個學群，調查他們未來招生時看重考生哪些能力？調查發現，18個學群都看重考生的國文及英文能力，資訊科技、生活科技分別有12、11個學群重視，但數學則僅有10個學群重視。

很多學生為數學所苦，以後他們可以選擇不那麼重視數學能力的8個學群科系就讀，包括大眾傳播、文史哲、外語、社會與心裡、建築與設計、法政、遊憩與運動及藝術等。

「以後連會計系都重視資訊科技能力」，中正高中資訊科技老師賴和隆說，他從這份調查中，看到有會計系未來招生要看國、英、數及進階程式設計等能力。他表示，12年國教課綱上路後，高中生資訊科技必修2學分、選修4至6學分，如果大學招生時重視資訊科技能力，高中端則要開更多相關的選修課程。

(中時)