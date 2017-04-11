聯航粗魯拖華裔客 駐美記者范琪斐有話說
美國聯合航空周日(4/9)爆出機位超賣，竟將一名華裔乘客粗暴拖下機，影片引發爭議，長期駐美的記者范琪斐稍早對此在臉書表示：「美國的航空公司們，遲早有一天被集體訴訟」，並建議網友若將來遇到類似事件，要表情嚴肅、立場堅定地爭取補償，提醒別一開始便認為是種族岐視，「你要心中認定是種族岐視，這整件事就很難善了。」
資深駐美記者范琪斐表示，稍早看到聯航新聞，她起初以為是乘客精神異常，因911之後，美國對這類機上事件更加敏感，若乘客真有問題，航警確實有權將乘客強制請下飛機，但看完來龍去脈後，她才明白並非是旅客問題。
范琪斐說，有回她搭機，也曾莫名因「風太大」，要求五位乘客下機，但她所觀察到的美國人，不會當場拒絕，而是事後要求賠償，最近她到佛州訪問習川會，回程被告知因天候航班緊急取消，她當下自認倒楣飛到紐約朋友家等，之後才知根本不是天氣因素延誤，是航空公司系統又出狀況，讓她直呼：「我們在美國真的被航空公司虐待習慣了。」
將來若同樣事件發生在其他人身上，范琪斐建議要語氣平和、表情嚴肅地詢問相關賠償，堅定地為自己的權益發聲，絕不可大呼小叫，最後，范琪斐提醒別先入為主覺得類似事件必定和種族有關，她自己則是常以公司政策或員工訓練不良來看待，說在美國若每件事都用族裔問題解讀，「傷害最大是自己」，若對方實在太明顯，免不了只能選擇撕破臉了。
(中時電子報)
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