黨主席選舉連勝文提三問 詹啟賢回答了!
國民黨黨主席選戰進入白熱化，六位參選人積極爭取選票，國民黨中常委連勝文昨天在臉書表示不希望這次黨主席選舉會像電影「英雄內戰」一樣，幾個主角因為個人恩怨及選舉的過程細節大打出手，最後忽略真正重要的任務，因此向六位參選人提出三個問題，候選人之一、前中國國民黨副主席詹啟賢今便在臉書上做出回應，並直呼「改變，從我開始！」
各參選人應證明自己的組織管理能力、是否具有黨內溝通協調的能力?是否有能力重建黨內的信任感?針對昨日連勝文對黨主席參選人所提出的三問，詹啟賢今日也依序做出了三答。
對於第一個問題，詹啟賢表示自己不只是醫生，還在美國擔任醫院外科部主任，回國後主持奇美醫院、擔任衛生署長、負責國光生技等，橫跨了醫療行政、衛生政務、生技產業等行業，熟悉決策、協調、執行及營運等，表現有目共睹，在明自己的組織管理能力方面，詹啟賢直呼自己「已做到了！」
詹啟賢說，自己沒有包袱、沒有恩怨，也不追求個人名利，自己是以對「國民黨有利」為依歸，表示自己的參選就是提供黨員中道的選擇，讓大家不必在對立的兩極中為難。
而在最後一答，詹啟賢說，自己講誠信，而誠信就是改革的第一步，他願意相信他人，開誠佈公、公開透明、不互相猜忌，「可以將各方意見異中求同，更可以整合大家向目標邁進，對我有信心！」
(中時電子報)
文章來源：能革者 詹啟賢 臉書粉絲團
文章來源：連勝文臉書粉絲團
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