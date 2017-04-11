馬國官員屏東遊 體驗友善穆斯林環境

馬來西亞官員及媒體「台灣生態旅遊考察團」應觀光局邀請來台，昨天和今天到屏東體驗農村和墾丁國家公園風光，縣府表示，未來整合縣內業者推出穆斯林專屬的套裝遊程。

馬國「台灣生態旅遊考察團」一行26人來台進行7天6夜的旅遊行程，這兩天到屏東參觀高樹鄉的鴻旗有機休閒農場、屏東海生館及墾丁國家公園，除了體驗屏東的農業特色及風光，同時感受屏東穆斯林友善旅遊環境。

屏東縣政府特別準備玫瑰花醬及玫瑰精露做為伴手禮，都是由通過哈拉（Halal）認證的大花農場出產，原料以有機驗證核准的有機玫瑰所製作；由於正值鳳梨產季，在鴻旗有機農場，旅遊團也嚐到屏東風味絕佳的鳳梨。

考察團晚餐在墾丁亞曼達會館的索維拉餐廳用餐，住宿在墾丁假期渡假飯店，這2家都獲得哈拉認證穆斯林友善環境標章。

業者表示，穆斯林對飲食及環境非常嚴謹，除了豬肉禁止之外，從菜單、食材、廚具、牲畜宰殺、餐廳環境到廚房衛生等，都必須列入在審核的規範內。

屏東縣政府指出，近年來穆斯林到台灣旅遊有增加的趨勢，除來自中東地區遊客持續成長，從馬來西亞來的觀光人數在最近5年更飆升超過4成。

縣政府表示，縣府正積極宣導縣內餐廳及旅宿等觀光產業對穆斯林能進一步了解，共同打造更適合穆斯林旅遊的友善環境，搶攻穆斯林旅遊市場，未來可整合縣內業者推出穆斯林專屬的套裝遊程，創造出更大的經濟效益之旅遊商機。1060411

(中央社)