婦聯會捐衛福部160億 黨產會：合規定

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黨產會今天召開第十五次委員會議，針對婦聯會捐贈160億元於衛生福利部一事，認定因是捐贈於國家所有，合於黨產條例規定。

不當黨產處理委員會第十五次委員會議後新聞稿表示，會議中討論中華民國婦女聯合會去函衛生福利部表示欲捐款新台幣160億元，作為政府長照專款用是否合於政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，另就中央投資股份有限公司申請處分其資產案進度報告說明。

黨產會表示，黨產條例立法目的在於使附隨組織不當取得財產回歸國有，政黨公平競爭，委員會議認為婦聯會捐贈160億元於衛生福利部一事，因為是捐贈於國家所有，合於黨產條例規定。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會4月27日將辦理聽證會，討論婦聯會是否為國民黨附隨組織；縱使未來婦聯會被認定為附隨組織，上述捐贈案也符合黨產條例規定。衛福部可斟酌是否接受捐款。

其次，就中央投資公司處分資產一事，因中央投資公司負債比高達資產56.4%（其資產為344.82億元，負債194.65億元）而有償還銀行借款的必要。黨產會已同意中央投資公司處分國家山莊畸零地，中央投資公司將會就其處分進度檢附資料向黨產會一一說明備查。1060411

(中央社)