熱火延場賽烤焦騎士 NBA季後賽希望尚存

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邁阿密熱火今天經延長賽以124-121力克衛冕軍克里夫蘭騎士，例行賽戰績40勝41負，保住晉級NBA季後賽希望，騎士在東區的戰績排名則掉到老二。

正與波士頓塞爾蒂克力爭東區龍頭寶座的騎士，這場比賽讓隊中兩大王牌詹姆斯（LeBron James）及厄文（Kyrie Irving）休息作壁上觀。

包括昨天拱手讓出第4節還領先26分的優勢，最終爆冷不敵亞特蘭大老鷹，騎士連兩天打延長賽均落敗。

騎士今天第4節曾以91-80領先，不過熱火發動猛烈反攻，逼迫戰局進入5分鐘的延長賽，終場帶走勝利。

熱火以得分後衛強森（Tyler Johnson）24分最高，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）貢獻23分18籃板，幫助球隊中止主場3連敗。

塞爾蒂克今以114-105擊敗布魯克林籃網後，在東區排名高居首位，領先騎士1場勝差。

NBA例行賽將於12日落幕，對熱火而言，這場勝仗代表他們將和印第安納溜馬及芝加哥公牛爭奪東區最後兩個季後賽席位。

溜馬今天依賴主將喬治（Paul George）攻下全場最佳27分，以120-111擊退費城76人，在東區以41勝40負排名第7。

公牛則以122-75大勝奧蘭多魔術，戰績與熱火同為40勝41負，兩隊均剩下1場例行賽要打。但是，公牛在雙方交戰成績占得上風，因此兩隊最後若戰績相同，公牛將取得東區第8名，亦即最後1個季後賽席次。1060411

(中央社)