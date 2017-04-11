行善團助建橋 雲林父母官「足感心」

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雲林縣長李進勇（右四）感謝何明德行善團成員協助興建二崙鄉境內橋樑。（許素惠攝）

何明德行善團將重建二崙鄉大義四號橋，雲林縣長李進勇很感動，11日上午特別表達感謝之意。

何明德行善團幹部陳美智表示，她父親創辦行善團，迄今已協助全國各地興建478座橋樑，成員來自全國各行各業，每個月會費100元，持續協助各地橋樑工程。

李進勇指出，二崙鄉大義四號橋為荷苞嶼、四番地與港後社區出入要橋，地方居民殷切期盼改建，縣府已補助二崙鄉公所110萬元辦理規畫設計監造，協助改建工程早日順利完成，確保當地交通安全。

工務處長清彭子程說，現有大義四號橋為68年興建完成，現況結構已老化，預計興建長40米、寬12米新橋，將採倍力橋梁設計，大排內不再設立橋墩，概估工程經費至少要2000萬元以上，含橋梁抬升1米高與兩側引道的配合工程。

(中時)