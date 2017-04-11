金酒推典藏罈裝紀念酒 「中國紅」、「帝王黃」搶眼
金酒去年持續創下百億業績，今（11）日特別推出以「中國紅」、「帝王黃」為設計基調，象徵高貴與榮耀的「12公升典藏珍品雙金紀念酒（福）」，讓協力促銷的1萬5320名批售商戶以每罈新台幣8800元價購市值2萬4000元的限量版專屬酒品。
這款以上好瓷罈裝盛的典藏級金酒，以象徵鴻運高照的中國紅為主色調，正面延續具有金酒與中華象徵的「雙龍」圖騰為設計基調，搭配醒目、喜氣的大「福」字，並選用帝王專用，鮮明搶眼的明黃色做為襯托底色，洋溢古樸典雅的氣質。
金酒公司董事長黃景舜表示，這款與批售商戶分享成長喜悅的專屬酒品，採用在2016年「美國舊金山世界烈酒大賽」獲得所有評審一致最高分、最高品質的雙金獎牌（Double Gold Medal）、3年優質56度金酒典藏珍品同級酒基灌裝，且銷售方式是採取以「儲酒券」為購買憑證，在批售商戶完成價購作業90日後，即能辦理酒券轉讓或酒品提領，以提高批售商戶銷售的便利性。
這款專屬酒品還可免費寄儲在金酒公司3年，3年期滿後將附贈窖藏證書，酒商領回時酒基年份已達6年，依照金酒公司5年酒的「陳年高粱酒」市價計算，屆時每罈市值將超過4萬2000元以上，因此推出前就受到市場高度關注，詢問電話不斷，造成未演先轟動的熱況。
金酒指出，金門地區的批售商戶（俗稱菸酒牌）是金酒公司業績穩定成長的最重要伙伴之一，金酒因此在去年辦理首次激勵促銷活動，以致贈市值1萬2800元的開運酒與6800元的金馬和平紀念酒精裝版做為激勵酒品，直接回饋給各批售商戶，期待這款新推出的專屬限量版酒品，讓批售商戶有更大的獲利空間。
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(中時)
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