2警徹夜埋伏6小時 破獲機車竊案

李嫌偷車遭警方逮獲。（楊明峰翻攝）

37歲李姓竊嫌日前將竊得機車放置於桃園市楊梅區新農街巷弄中，11日凌晨恰好被眼尖的楊梅警分局草湳所員警吳煜祥發現，與同事劉政國改著便服埋伏6小時，等到李嫌要騎車出門時，一擁而上，李嫌坦承缺交通工具代步才會行竊，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)