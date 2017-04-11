尿布娃光腳丫逛大街 警安置助父子團圓
人群熙來攘往的廣州街上，本月7日午後竟出現一名包著尿布、光著腳丫的小男娃，一個人搖搖晃晃在逛大街，身旁沒有大人照顧，當地商家擔心男童遭遇危險，立即通知萬華分局昆明街派出所到場處理，經警員陳亮宇將男童帶返所安置並聯繫社會局，驚覺兒子偷溜出門的男童父親，才氣急敗壞趕來派出所父子相認。
警方指出，這名男童年約3歲，被帶進派出所時，一雙骨碌碌的大眼睛轉啊轉的，好奇地觀察著所內的警察叔叔、伯伯們，逢人就笑，明眸皓齒十分討人喜愛。
由於男童沒有穿鞋子僅著尿布，員警推測是住在報案地點周邊，陳員隨即再返回現場周邊查訪，但是並未發現男童焦急的親人，向商家出示手機男童照片，也無人認識，只好先行返回派出所。
陳員心想男童應該餓了，且僅著尿布恐怕會著涼，自掏腰包購買褲子和零食飲料給男童。約莫半個小時後，一名氣急敗壞的男子衝進派出所報案稱兒子不見了，男童見父親出現，一邊童言童語的喊著：「爸爸、爸爸」，一邊奮力從椅子爬下來撲向父親，父親看見愛子手握零食，平安坐在派出所裡，頓時紅了眼眶，父子相擁的溫馨情景，令人動容。
男童父親表示，男童是利用他上廁時自行走出家門，擔心兒子被壞人誘拐，急得像熱鍋上的螞蟻，奔走各派出所詢問，對於警方保護愛子免於危險並妥善照顧非常感動，也感謝警方充分發揮人民保姆的精神。
(中時)
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