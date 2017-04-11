士林分署拍賣會 國小學生試身手仙貝賣千萬
法務部行政執行署士林分署「123聯合拍賣日」，今日下午3點拍賣名畫、咖啡機、名牌包等物品，但開始前先舉辦一場「小小模擬拍賣」，提供國小3年級學生現場模擬，標的物是維尼熊餅乾、旺旺仙貝等糖果，小朋友不停舉牌，1包餅乾喊價從1萬開始，最後旺旺仙貝以1500萬賣出。
士林分署表示，為了建立小朋友對於租稅觀念，若是欠稅、欠保費等，就會進行催繳、凍結、查封等程序，明湖國小32位師生參觀整個拍賣過程，並由拍賣官先說明舉牌過程，小朋友搶標餅乾，現場歡樂笑聲不斷，最後餅乾等標的物都是禮物送給小朋友當做紀念。
另外，上次拍賣喊價到45萬的黃騰輝「玫瑰花」畫作，今天下午以90萬拍出，得標的民眾是受到北京一位收藏家委託，她表示，150萬以內都會出價競標，最後以90萬得標，覺得物超所值。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。