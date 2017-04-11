士林分署拍賣會 國小學生試身手仙貝賣千萬

明湖國小等31名學生模擬拍賣過程，現場反應熱絡，小朋友們舉手喊價，為了餅乾最少從1萬元起標。（李文正攝）

小朋友依序喊價，最後拍賣官以1500萬敲槌確定售出，不過，餅乾等拍賣物最後是送給小朋友當作禮物。（李文正攝）

法務部行政執行署士林分署「123聯合拍賣日」，今日下午3點拍賣名畫、咖啡機、名牌包等物品，但開始前先舉辦一場「小小模擬拍賣」，提供國小3年級學生現場模擬，標的物是維尼熊餅乾、旺旺仙貝等糖果，小朋友不停舉牌，1包餅乾喊價從1萬開始，最後旺旺仙貝以1500萬賣出。

士林分署表示，為了建立小朋友對於租稅觀念，若是欠稅、欠保費等，就會進行催繳、凍結、查封等程序，明湖國小32位師生參觀整個拍賣過程，並由拍賣官先說明舉牌過程，小朋友搶標餅乾，現場歡樂笑聲不斷，最後餅乾等標的物都是禮物送給小朋友當做紀念。

另外，上次拍賣喊價到45萬的黃騰輝「玫瑰花」畫作，今天下午以90萬拍出，得標的民眾是受到北京一位收藏家委託，她表示，150萬以內都會出價競標，最後以90萬得標，覺得物超所值。

(中時)