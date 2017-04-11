暨大附中應屆畢業生陳仕昀 錄取美國前百大五所大學
國立暨大附中應屆畢業生陳仕昀同學，已錄取成功大學歷史學系，又錄取美國前百大5所大學，但她將前往美國就讀排名前50大的伊利諾大學香檳分校語言學系，成為附中首位畢業後直接就讀美國著名大學學生；今〈11〉日校長張正彥除公開表揚，並期勉在校生可效法學習，讓海外升學成為另條可供選擇的路。
陳仕昀從國小就愛看英文繪本，她認為學好英文不二法門就是大量閱讀，不靠補習死記，陳同學也透過網路接觸各式各樣英文網站，熟悉英語的邏輯組織、思維方法，以了解英語文化背景，讓視野變遼闊。
暨大附中校長張正彥表示，陳仕昀今年學測成績為53級分，英文滿級分，英聽亦是滿分，非常不容易；陳同學在校期間，高二參加多益考試，考出970分新紀錄，她憑著自學趕上美國高中生程度，在SAT新制考試滿分1,600分，她郤考出1,440分好成績，更是難能可貴。
4月初放榜以來，陳仕昀在美國申請的大學，經放榜後，已確認錄取美國前50大伊利諾大學香檳分校語言學系、加州大學聖地牙哥校區語言學系和爾灣校區認知科學學系、波士頓大學語言學系及美國前百大紐約州立大學水牛城分校語言學系，更獲取美國前百大紐約州立大學水牛城校區語言學系，每年可獲8,500美元獎學金；但她將選擇就讀伊利諾大學香檳分校語言學系，全校師生都紛向她道賀！
陳仕昀同學說，希望用自己的例子，鼓勵學弟妹們勇敢朝自己的目標前進，她說：「If I can, so can you！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。