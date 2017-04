暨大附中應屆畢業生陳仕昀　錄取美國前百大五所大學

暨大附中應屆畢業生陳仕昀〈右〉同時錄取美國前百大5所大學,將選讀美國前大的伊利諾諾大學語言學系;左為校長張正彥。(楊樹煌攝)

國立暨大附中應屆畢業生陳仕昀同學,已錄取成功大學歷史學系,又錄取美國前百大5所大學,但她將前往美國就讀排名前50大的伊利諾大學香檳分校語言學系,成為附中首位畢業後直接就讀美國著名大學學生;今〈11〉日校長張正彥除公開表揚,並期勉在校生可效法學習,讓海外升學成為另條可供選擇的路。

陳仕昀從國小就愛看英文繪本,她認為學好英文不二法門就是大量閱讀,不靠補習死記,陳同學也透過網路接觸各式各樣英文網站,熟悉英語的邏輯組織、思維方法,以了解英語文化背景,讓視野變遼闊。

暨大附中校長張正彥表示,陳仕昀今年學測成績為53級分,英文滿級分,英聽亦是滿分,非常不容易;陳同學在校期間,高二參加多益考試,考出970分新紀錄,她憑著自學趕上美國高中生程度,在SAT新制考試滿分1,600分,她郤考出1,440分好成績,更是難能可貴。

4月初放榜以來,陳仕昀在美國申請的大學,經放榜後,已確認錄取美國前50大伊利諾大學香檳分校語言學系、加州大學聖地牙哥校區語言學系和爾灣校區認知科學學系、波士頓大學語言學系及美國前百大紐約州立大學水牛城分校語言學系,更獲取美國前百大紐約州立大學水牛城校區語言學系,每年可獲8,500美元獎學金;但她將選擇就讀伊利諾大學香檳分校語言學系,全校師生都紛向她道賀!

陳仕昀同學說,希望用自己的例子,鼓勵學弟妹們勇敢朝自己的目標前進,她說:「If I can, so can you!」

