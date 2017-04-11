國內首例！門診植入腹膜透析導管
國內門診植入腹膜透析導管首例！台中市罹患糖尿病的楊姓電子業老闆，因常出國洽公、未規律服藥，今年初出現噁心、想吐及呼吸困難等尿毒症症狀，卻苦於無法長期到醫院洗腎，幸經亞大醫院醫療團隊他植入腹膜透析導管，術後可在家洗腎，減少就診時間。
楊男表示，10多年前健檢時發現患有家族遺傳糖尿病，卻因工作太忙且常需出國、經常忘記服藥，平常只能藉由清淡飲食和保養品維持血糖穩定度，今年初因身體不適就醫，檢查發現血清肌酸酐指數較正常值高出10多倍，必須立即洗腎。
亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任說，楊男到院時已是腎臟病末期，且有尿毒症狀，因他無法長期每周三次到醫院洗腎，經討論，決定採取「腹膜透析」方式治療，其傳統作法需進入手術室並進行全身麻醉。
林軒任指出，考量楊男希望早日返回職場的需求，醫療團隊決定在門診透過局部麻醉，將管植入腹膜腔中，免除到手術室麻醉動刀，創下國內於門診植入導管的首例。他也於植管後1小時即返家，隔日繼續上班，只需按時回門診接受透析技術訓練。
林軒任強調，傳統腹膜透析手術需要住院，術後康復期較長，楊男採用的門診手術方式為全台首創，現在他只需在睡前將導管接上機器，機器即可自行更換透析液，第二日早上再移除導管接口，白天生活及工作都不會受影響，即便出國也可持續腹膜透析。
(中時)
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