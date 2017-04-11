聯合航空形象再挫 友善廣告詞成諷刺

美國聯合航空公司超賣機位，動用航警硬將1名乘客拖離座位，而聯航上個月才因拒絕讓穿著瑜珈內搭褲女孩登機，讓外界對這家打著「翱翔友善天空」廣告詞的航空公司印象惡劣。

緊身內搭褲事件發生在3月26日，推特用戶華茲（Shannon Watts）當天在自己帳戶發文說，聯合航空（United Airlines）預訂從丹佛起飛前往明尼阿波利斯的215號航班，登機門的工作人員禁止穿著緊身褲的少女登機，「難道是因為不准穿彈性纖維的布料嗎？」

她接著寫道，這名聯航女性員工要求少女必須在緊身褲上面加罩洋裝，否則就不准登機。她後來發表的推文中則寫道，兩名少女更換衣服之後，已經獲准登機。

後來聯合航空透過推特對華茲發表回應寫道：「感謝妳當我們的眼睛與耳朵。今天上午這兩位乘客是聯航的通行乘客（pass travelers）。我們對於通行乘客訂有服裝規定，因為他們飛航的時候代表著聯合航空公司。」

聯合航空的通行乘客指的是公司員工或員工眷屬，享有免費搭機或機票折扣等福利。

內搭褲事件才落幕沒多久，今天又爆出強迫亞裔乘客下機的事件，根本是打臉聯航自家「翱翔友善天空」（Fly the friendly skies）的廣告詞。1060411

(中央社)