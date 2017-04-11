婦人火車產子 醫學生靠手機救兩命
印度一名醫學院學生近日搭乘火車，遇到產婦緊急分娩，但列車上卻沒有醫生，這名學生最後透過即時通訊軟體Whatsapp請教資深醫生，順利幫助這名產婦產下男嬰。
雖然家中非常貧困，產婦家屬當場還是拿出101盧比（約新台幣50元）給卡德斯，答謝他拯救了兩條生命。
「今日報」（Mail Today）報導，24歲的醫學院學生卡德斯（Vipin Khadse）7日搭乘古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）來往奧里薩省（Orissa）普里（Puri）的特快列車，要從馬哈拉什特拉省（Maharashtra）阿科拉縣（Akola）前往納格坡市（Nagpur），途中卻發生讓他畢生難忘的事。
卡德斯於世界衛生日（World Health Day）在臉書（facebook）上描述讓他感到恐懼的這起事件。他在火車看到一名產婦緊急分娩，但胎兒似乎胎位不正，因為他看到先出來的是胎兒的肩膀而非頭部。
火車驗票員在接獲通知後，趕到這節車廂，並四處詢問有無醫生可以幫助這名產婦，但結果列車上沒有醫生可以協助。
就讀醫學院最後一年的卡德斯只好挺身而出，沒有接生和處理胎位不正經驗的他，雖然沒有足夠設備，但仍先以剪刀剪開產道幫助嬰兒脫離母體，同時用手機的Whatsapp即時通訊軟體向醫學院常駐醫師聯繫，根據醫師指示用冰水和棉卷阻止出血。
好不容易男嬰順利誕生，但卻沒有呼吸，卡德斯又緊急透過Whatsapp向資深醫師尋求建議，對嬰兒進行嘴對嘴人工呼吸。
火車最後停靠在馬哈拉什特拉省納格坡市（Nagpur）火車站，駐站醫師馬上接手處理，並把產婦母子以救護車送往醫院。1060411
(中央社)
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