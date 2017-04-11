民團抗議大巨蛋案 柯文哲收下陳情書

松菸護樹等團體今天赴台北市議會前抗議，質疑柯文哲包庇遠雄變相復工，並批「遇大巨蛋猛打太極，遇黑心財團就棄械投降」。柯文哲抵達議場後，收下陳情書讓媒體拍照後離去。

松菸護樹志工團等公民團體下午趁台北市議會開議前先到現場抗議，公民團體提及，台北市政府日前發新聞稿提及「大巨蛋工程防災維護工項，經專業公會審查通過予以施工」，共核准遠雄14項工程。

公民團體表示，行政法院只允許可針對載重、水浮力、鏽蝕和坍塌等問題部分復工，但市府核准工項，14項中有10項都是外牆、看台等相關硬體工程，根本和防災、公共安全無關，質疑北市府拿行政法院判決，變相讓遠雄復工，且柯文哲遇「大巨蛋核心爭議問題就猛打太極，遇黑心集團就棄械投降」。

柯文哲抵達後，直接走向抗議民眾，並收下陳情書讓媒體拍照後直接進入議場。1060411

(中央社)