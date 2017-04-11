新疆處分官員 宗教人士前不抽菸成理由
中國大陸新疆日前公布97名被問責處分的中共地方基層官員名單，包含漢族及維吾爾族人。有一名村幹部因不敢在宗教人士面前抽菸，被指「政治立場不堅定、旗幟不鮮明」，遭撤職處分。
根據中共和田地委外宣辦的微信公眾號「和田零距離」，新疆維吾爾自治區和田地區日前召開駐村工作檢討與表彰會議。會中根據中共問責條例和中共紀律處分條例等規定，對97人問責。
通報指這些基層幹部的問題包括：思路不清、工作遲緩、落實不力、作風漂浮、弄虛作假、失職瀆職、收受賄賂、中飽私囊、欺壓百姓、上班時睡覺或翹班等。處分則包括降級和撤職。
其中有幾人是在升旗活動中，造假參與人數或無法掌握情況而被處分。
一名清真寺管委會主任及寺管會成員則是因無法掌握當地伊斯蘭教主麻日聚會人數、點名冊登記人數與實際人數不符而被記過處分。
此外，一名村（中共）黨支部書記被指政治立場不堅定、旗幟不鮮明，不敢在宗教人士面前抽菸，被撤銷此黨職。
這篇通報說，要增強「思想自覺、行動自覺」，「全面築牢反恐維穩鋼鐵長城」。1060411
(中央社)
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