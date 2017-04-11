印尼國會議長涉貪汙案 被限制出境
印尼肅貪委員會今天表示，肅委會調查印尼國會議長塞特亞（Setya Novanto）涉及電子身分證貪汙案，並限制塞特亞6個月內不得出國。
印尼電子身分證貪汙案持續延燒，多位現任及前任部長、官員、國會議員涉案，遭侵吞的公款高達1.7億美元。印尼總統佐科威對此震怒，要求相關單位徹查。
印尼電子身分證政策斥資6兆印尼盾，原本計劃從2010年開始，在全國推行以生物識別技術為基礎的電子身分證，並藉此建立全國人口數據庫，預計於2012年讓所有印尼公民都能使用電子身分證。
電子身分證的持有者會在全國人口數據庫中留下自己的指紋等各種數據，各地政府部門可刷卡查詢持證人相關訊息。
不過，這項計劃延宕多時，迄今未能實現。印尼肅貪委員會日前公布，多位現任及前任部長、官員及國會議員涉入電子身分證計劃貪汙案，中飽私囊大筆公款。目前已有23名內政部官員被肅貪委員會傳喚。
肅委會近日起訴2名涉及電子身分證貪汙案的嫌犯，這2人供稱，至少有37名政治人物從電子身分證採購案中獲利，其中包括國會議長塞特亞。
塞特亞同時也是印尼第二大黨從業黨（Golkar）的主席。他尚未遭到起訴，他先前否認有任何不法。
肅委會表示，塞特亞被禁止出國，以確定在此案調查的任何時間，若需要他提供資訊，他會在國內。
此外，肅委會一名調查電子身分證貪汙案的官員，今天上午遭不明人士潑灑酸性物質，目前在醫院接受治療，印尼警方正在了解這起攻擊事件是否與調查員偵辦的電子身分證貪汙案有關。1060411
(中央社)
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