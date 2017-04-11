柯文哲備詢 藍綠議員：最爛施政報告書
台北市長柯文哲今天赴議會備詢，但2公分厚的施政報告書內，幾乎未提及外界關注的大巨蛋、立院換地、世大運等案，藍綠議員批評這是「最爛報告書」，一口氣予以退回。
柯文哲下午赴議會備詢，權宜時間內，多名藍綠議員批評2公分厚的施政報告書內，少有提到外界關注的大巨蛋、立法院換地、舉辦在即的世大運等案，且施政數據雖然亮麗，但未有確切統計方式，疑似有刻意美化之嫌，多名議員一湧而上，將施政報告書全數退回。
「這份報告根本是垃圾！」國民黨籍議員王鴻薇指出，施政報告書B62頁，僅短短4行敘述台北大巨蛋案，且內容與2年前柯文哲答詢時的內容一模一樣，根本就是「放錄音帶」。
王鴻薇說，舉辦在即的世大運，連發包、流標數據竟隻字未提，柯文哲若相信這本報告書，就是被騙了。
國民黨籍的陳重文贈送「川普面具」給柯文哲，呼籲柯文哲「政治判斷要好」、「不要成為自走砲」，修正施政報告書及執政態度，才能成為「台灣版的川普」。
民進黨方面， 王世堅也批評這本報告書是「臨時抱佛腳」，呼籲市府官員應用心，不要敷衍了事。洪健益則說，整整300多頁的施政報告書，都在宣導台北市政府得獎的工程，但卻看不到真正重要的老人福利等議題，要求補送。簡
舒培也表示，除了施政報告書不周全外，就連提供給議員的簡報也訂的「零零落落」，看完內容後，不禁對市政團隊感到失望。
議長吳碧珠在權宜時間結束後強調，議員的質詢是秉持「愛之深責之切」，施政報告書的確過於鬆散、有缺失，且報告沒有對象，希望市府能夠加強。1060411
(中央社)
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